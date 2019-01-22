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Yurtta karla mücadele devam ediyor

Yurtta karla mücadele devam ediyor. Doğu Anadolu'da aralıksız mesai yapan ekipler yol açma ve temizleme çalışması yapıyor. Hastalar zorlu uğraşlar sonucu hastanelere taşınıyor.

Yurtta karla mücadele devam ediyor

Karla mücadele ekipleri gece gündüz mesaide. 

Gümüşhane'de Güngören Köyü'nde bir aracın mahsur kaldığı ihbarını üzerine ekipler işe koyuldu. Boyu 2 metreyi aşan kar kütlelerininin bulunduğu yola güçlükle ulaşıldı.

Karla mücadele araçlarının da zamam zaman yetersiz kaldığı bölgede, ekipler yolu ulaşıma açarak aracın alandan çıkışını sağladı.

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerden Bitlis'te kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. 

Karla mücadele ekipleri, dondurucu soğuğa rağmen gece de yol açma ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor

Bingöl'de ise yaşlı hasta için seferberlik vardı. 

Yayla Demirlibağ köyünde rahatsızlanan 87 yaşındaki kadın, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin çabası ile hastaneye ulaştırıldı


ulusal.com.tr

Etiketler; #gümüşhane
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