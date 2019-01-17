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Yurtta kış sert geçiyor

Yurtta kış sert geçiyor. Kahramanmaraş-Kayseri, Tokat-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı. Doğu Anadolu'da 390 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Yurtta kış sert geçiyor

Kar ve tipinin etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde 1609 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Kahramanmaraş'ın 5 ilçesi ve Adıyaman'ın Sincik ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Kahramanmaraş-Kayseri  ve Tokat-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı.  Yolda kalan yolcu otobüsleri ve araçlar ekiplerin bölgeye sevk edilmesini bekliyor.

Erzurum-Bingöl kara yolunda mahsur kalan yaklaşık 300 kişi de Karayolları, AFAD, 112 Acil Servis, UMKE ve belediye ekiplerince kurtarılıp Çat ilçesinde konuk edildi

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, yolu kapalı olan köyde doğum sancıları başlayan kadın, ekiplerin 4 saatlik çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı'nda etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Kahramanmaraş #kayseri #tokat #Sivas
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