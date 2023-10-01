Yurtta Sağanak Yağış Etkili Oluyor! Birçok Noktada Su Baskınları Yaşandı

Yurdun birçok noktasında sağanak etkili oldu. Bazı bölgelerde gökyüzü şimşeklerle aydınlandı. Araç sürücüleri de trafikte ilerlemekte zorlandı.

Yurtta Sağanak Yağış Etkili Oluyor! Birçok Noktada Su Baskınları Yaşandı
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İstanbul'da Anadolu Yakası’nda yağışlı hava aralıklarla etkili oldu. Sabah 05.00 sularında kentin kuzey kesimlerinde başlayan sağanak Anadolu Yakası’nın tamamında aralıklı olarak etkisini sürdürüyor. Yağış özellikle Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy ve Sancaktepe ilçelerinde etkili oldu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin belli noktalarında yaklaşık 1 saat etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Bir alışveriş merkezinin giriş katındaki dükkanları su bastı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hava sıcaklığı 18 derece ölçüldü. Sağanak nedeniyle kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kızılpınar Mahallesi'nde bazı iş yerlerini su bastı.

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