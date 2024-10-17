Yurtta soğuk hava etkili olacak! Sıcaklıklar düşüyor! 13 şehir için sarı kodlu yağış uyarısı geldi

Rusya'dan gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde etkili olacak. Yüksek kesimlere kar da yağacak.

Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgâr ve aralıklarla yağış bekleniyor. İstanbul'da kuvvetli rüzgârın etkisini göstermesiyle hissedilen sıcaklık 10 dereceye kadar inecek. Kentin bazı noktalarındaysa aralıklı yağmur bekleniyor.

Soğuk hava yurdun yüksek kesimlerinde kar yağışına neden olacak.

Soğuk havanın 3 gün sürmesi bekleniyor. Pazar gününden sonra, sıcaklığın Ekim ayı ortalamasına yükseleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den 13 il için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Ağrı, Artvin, Bitlis, Diyarbakır, Giresun, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Batman ve Iğdır'da vatandaşlardan sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi.