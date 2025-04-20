Yurtta yağış alarmı! O tarihten itibaren herkes hazırlıklı olsun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı: Bu hafta Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışlar 4-5 gün boyunca aralıklarla sürecek. Sıcaklıklarda ise ani bir düşüş beklenmiyor, mevsim normalleri üzerindeki seyri sürdürecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Yurtta yağış alarmı! O tarihten itibaren herkes hazırlıklı olsun - Resim: 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta yurtta beklenen hava durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Yurtta yağış alarmı! O tarihten itibaren herkes hazırlıklı olsun - Resim: 2

Yapılan son değerlendirmelere göre; pazartesi ve salı günü yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. Salı akşam saatlerinden itibaren Ege Bölgesi’nde yağış geçişleri görülecek. Ancak asıl yağışlı hava dalgası çarşamba günü başlayacak.

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Yurtta yağış alarmı! O tarihten itibaren herkes hazırlıklı olsun - Resim: 3

Çelik, çarşamba gününden itibaren yurdun tamamında yağışların etkili olacağını belirterek, “Hafta sonuna kadar 4-5 gün boyunca aralıklarla gök gürültülü sağanak yağışlar sürecek” dedi.

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Yurtta yağış alarmı! O tarihten itibaren herkes hazırlıklı olsun - Resim: 4

Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi genelinde yağışların bir hafta boyunca aralıksız süreceği bilgisini paylaşan Çelik, batı bölgelerde ise çarşamba, perşembe ve cuma günleri kuvvetli yağışlara dikkat çekti.

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Yurtta yağış alarmı! O tarihten itibaren herkes hazırlıklı olsun - Resim: 5

Meteorolojik uyarıların yanı sıra sıcaklıklarla ilgili de bilgi veren Çelik, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş olmayacağını ifade etti. 

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Yurtta yağış alarmı! O tarihten itibaren herkes hazırlıklı olsun - Resim: 6

Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyretmeye devam edeceği açıklandı.

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Yurtta yağış alarmı! O tarihten itibaren herkes hazırlıklı olsun - Resim: 7

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

İstanbul

Perşembe gününden itibaren gök gürültülü sağanak görülecek. İstanbul’da hava sıcaklıkları hafta boyunca 19-21 derece arasında seyredecek.

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Yurtta yağış alarmı! O tarihten itibaren herkes hazırlıklı olsun - Resim: 8

Ankara

Başkentte çarşamba gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Perşembe, cuma ve cumartesi günleri yağışların süreceği ifade edilirken, salı günü lodosun etkisiyle sıcaklık 26 dereceye kadar çıkacak. Diğer günlerde sıcaklık 20-22 derece civarında olacak.

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Yurtta yağış alarmı! O tarihten itibaren herkes hazırlıklı olsun - Resim: 9

İzmir

Salı akşam saatlerinde yağış geçişi bekleniyor. Perşembe gününden itibaren ise gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıkların hafta boyunca 25 derece civarında olması öngörülüyor.

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