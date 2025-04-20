Yurtta yağış alarmı! O tarihten itibaren herkes hazırlıklı olsun

Yapılan son değerlendirmelere göre; pazartesi ve salı günü yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. Salı akşam saatlerinden itibaren Ege Bölgesi’nde yağış geçişleri görülecek. Ancak asıl yağışlı hava dalgası çarşamba günü başlayacak.