Yurtta yağış alarmı! O tarihten itibaren herkes hazırlıklı olsun
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı: Bu hafta Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışlar 4-5 gün boyunca aralıklarla sürecek. Sıcaklıklarda ise ani bir düşüş beklenmiyor, mevsim normalleri üzerindeki seyri sürdürecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta yurtta beklenen hava durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Yapılan son değerlendirmelere göre; pazartesi ve salı günü yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. Salı akşam saatlerinden itibaren Ege Bölgesi’nde yağış geçişleri görülecek. Ancak asıl yağışlı hava dalgası çarşamba günü başlayacak.
Çelik, çarşamba gününden itibaren yurdun tamamında yağışların etkili olacağını belirterek, “Hafta sonuna kadar 4-5 gün boyunca aralıklarla gök gürültülü sağanak yağışlar sürecek” dedi.
Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi genelinde yağışların bir hafta boyunca aralıksız süreceği bilgisini paylaşan Çelik, batı bölgelerde ise çarşamba, perşembe ve cuma günleri kuvvetli yağışlara dikkat çekti.
Meteorolojik uyarıların yanı sıra sıcaklıklarla ilgili de bilgi veren Çelik, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş olmayacağını ifade etti.
Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyretmeye devam edeceği açıklandı.
3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU
İstanbul
Perşembe gününden itibaren gök gürültülü sağanak görülecek. İstanbul’da hava sıcaklıkları hafta boyunca 19-21 derece arasında seyredecek.
Ankara
Başkentte çarşamba gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Perşembe, cuma ve cumartesi günleri yağışların süreceği ifade edilirken, salı günü lodosun etkisiyle sıcaklık 26 dereceye kadar çıkacak. Diğer günlerde sıcaklık 20-22 derece civarında olacak.
İzmir
Salı akşam saatlerinde yağış geçişi bekleniyor. Perşembe gününden itibaren ise gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıkların hafta boyunca 25 derece civarında olması öngörülüyor.