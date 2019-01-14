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Yurtta zorlu kış

Türkiye'de kış sert geçiyor. Kar ve tipi nedeniyle 501 köy yolunun kapandığı Doğu Anadolu'da 4 il için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Yurtta zorlu kış

Doğu Anadolu'da karlar altında. 

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 501 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamıyor. 

Meteoroloji 14. Bölge müdürlüğü bu dört il içinde buzlanma ve don uyarısı yaptı. 

Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Van'da 6, Bitlis'te 8, Hakkari'de 4 ve Muş'ta 10 derece ölçüldü.

Zorlu kış şartlarının hakim olduğu Manisa'nın Demirci ilçesindeki elektrik direkleri kar altında kalıcak, bölgede elektrik kesildi. 

TEİAŞ işçileri bin 600 rakımlı tepede çalışmalarını tamamladı. Bölgeye yeniden elektrik verildi. 

Hakkari'nin  Yüksekova ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 7 araç yolda mahsur kaldı. 
 
Karayolları ve belediye ekiplerinin müdahalesi ile 40 kişi, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. 


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #kış #doğu anadolu
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