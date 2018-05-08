Kimliğini alan seçim kurullarına akın etti. 100 bin imza kampanyasının bitimine 1 gün kala vatandaşlar Doğu Perinçek için imza verdi. İstanbul, Aydın, Eskişehir ve Bolu'dan görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz.

Kimi Doğu Perinçek'in başarılı siyaseti için, kimi demokrasi, kimi de adalet için imza attı.Yurt genelinde imza seferberliği tüm heyecanıyla sürüyor. İstanbul, Aydın, Eskişehir ve Bolu'da vatandaşlar seçim kurulların yolunu tuttu.Vatan Partisi Lideri her partiden imza alıyor.Batı Karadeniz'in güzel ili, Köroğlu'nun diyarı Bolu'da da imza coşkusu hız kazandı.