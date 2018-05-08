Kimi Doğu Perinçek'in başarılı siyaseti için, kimi demokrasi, kimi de adalet için imza attı.
Yurt genelinde imza seferberliği tüm heyecanıyla sürüyor. İstanbul, Aydın, Eskişehir ve Bolu'da vatandaşlar seçim kurulların yolunu tuttu.
Vatan Partisi Lideri her partiden imza alıyor.
Batı Karadeniz'in güzel ili, Köroğlu'nun diyarı Bolu'da da imza coşkusu hız kazandı.
ulusal.com.tr
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