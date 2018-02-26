Doğu illerinde başta Bitlis olmak üzere Van, Hakkari ve Erzurum'da her yer beyaza büründü. Van ve Hakkari'de yollar kapandı. Yolda kalan araçlar askerlerin yardımıyla kurtarıldı. Bitlis'te bugün eğitime bir gün ara verildi. Beyaz örtüyle kaplanan bazı yerlerde ise kartpostallık görüntüler oluştu.

Doğu ve Güneydoğu illerimiz kara teslim.Bazı şehirlerde beyaz örtü çile çektirdi.Bazı yerlerde ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.Bitlis'te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.Kentte gece saatlerine kadar süren yoğun kar yağışı günlük yaşamı da etkiledi. 148 köy yolu ulaşıma kapandı.Erzurum'da etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi yeniden beyaza büründü.Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlattı.Sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstünde seyredecek. Ancak bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma bekleniyor. Don olaylarına karşı yurttaşlar uyarılıyor.Van ve Hakkari'de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun kar yağışıyla 253 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı derecik beldesinde kar sebebiyle mahsur kalan araçları askerler tarafından kurtarıldı.Doğu ve Güneydoğu'da bir çok ilçe günü kar esareti altında geçirse de güzel görüntüler de oluştu.Beyaz örtü; Van, Erzurum, Bitlis ve Hakkari gibi şehirlerimizde kartpostallık görüntülere sahne oldu.