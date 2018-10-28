Yerini yavaş yavaş kış mevsimine bırakmaya hazırlanan sonbahar tüm yurtta kartpostallık manzaralar oluşturdu. İşte Kaçkar Dağları, Küre Dağları ve Sarıkamış'tan tablo gibi görüntüler geliyor.

Beyaz gelinliğini giyen Kaçkar Dağları ziyaretçilerini hem şaşırttı hem mutlu etti.Şehrin gürültüsünden kaçmak isteyenlere eşsiz güzellikleriyle kucak açan Kaçkar Dağları'nda sonbahar yerini kışa bırakmaya başladıErken yağan kar, seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturdu.Burası Küre Dağları.Kastamonu ve Bartın arasında kalan Küre Dağları Millî Parkı, yaklaşık 37 bin hektar alanıyla her mevsim olduğu gibi sonbaharda da ziyaretçileri kendisine çekiyor.Dört mevsim ayrı güzellik sunan millî park, sonbaharda yeşil, sarı ve kırmızının tonlarının birleşmesiyle adeta bir tabloyu andırıyor.Küre Dağları, ziyaretçilerini yüksek kesimlerde kar sürprizi ile karşılaşıyor.Burası ise Kars'ın Sarıkamış ilçesi.İlçeyi çevreleyen Allahuekber ve Ağbaba dağları ile 3 bin 433 rakımlı Köse Dağı beyaza büründü.Kar yağışının ardından kartpostallık manzaralar oluştu.