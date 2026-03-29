Yürüyüş yapan gençler ormanlık alanda ceset buldu

Burdur'da yürüyüşe çıkan bir grup genç, ormanlık alanda hareketsiz yatan bir erkek cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybeden kişinin 26 yaşındaki Uğurcan Topçu olduğu belirlendi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Ormanlık alanda yürüyüş yapan gençler, korkunç bir manzarayla karşılaştı. Ağaçlık alan içerisinde bir erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Dere Mahallesi Eski Antalya Caddesi üzerinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yürüyüş yapmak için bölgeye gelen gençler yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin Uğurcan Topçu (26) olduğu belirlendi. Topçu’nun cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili ekipler tarafından intihar ihtimali üzerinde durulurken, tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ormanlık alan ceset
