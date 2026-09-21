Yürüyüşe çıkıp bir daha dönmedi! Ayşegül Yaşar soruşturmasında 3 kişi hakim karşısında
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 26 Ağustos'tan beri kendisinden haber alınamayan Ayşegül Yaşar'la ilgili soruşturmada T.K., annesi A.K. ve babası H.K. adliyeye getirildi. Anne ve baba öğle saatlerinde, T.K. ise akşam saatlerinde hakim karşısına çıktı.
Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada gözaltındaki A.K. ile H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde Düziçi Adliyesi'ne götürüldü. İkili hakim karşısına çıktı.
Hakim karşısındaki işlemler sırasında A.K. rahatsızlandı. Adliye bahçesine gelen sağlık ekipleri, A.K.'ye ambulansta müdahale etti. Tedavisi tamamlanan A.K., yeniden hakim karşısına alındı.
Katil zanlısı T.K. ise akşam saatlerinde Düziçi Adliyesi'ne getirildi. Zanlı, işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarıldı. Zanlıların adliyedeki işlemleri sürüyor.
26 AĞUSTOS'TA EVDEN ÇIKTI, BİR DAHA HABER ALINAMADI
Ne olmuştu? Ayşegül Yaşar (54), 26 Ağustos'ta yürüyüş yapmak için evinden ayrıldı. O günden bu yana kendisinden haber alınamadı.
Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında T.K. ile annesi A.K. ve babası H.K., 19 Eylül'de Kahramanmaraş il merkezi ve Andırın ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.