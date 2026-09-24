Yusufeli T-26 Tüneli'nde can pazarı! Kamyonetten sarkan malzeme tırları biçti

Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Artvin-Erzurum karayolu T-26 Tüneli'nde akşam saatlerinde iki tır ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yusufeli T-26 Tüneli'nde can pazarı! Kamyonetten sarkan malzeme tırları biçti
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Facia, kamyonetin kasasından sarkan malzemenin karşı yönlerden gelen tırlara çarpmasıyla yaşandı. Kazada İran uyruklu tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

KAZANIN DETAYLARI

Kaza, akşam saat 18.45 sıralarında T-26 Tüneli içerisinde gerçekleşti:

Erzurum'dan Artvin yönüne seyir halinde olan İbrahim Y. (51) yönetimindeki 61 ACS 565 plakalı kamyonetin kasasından sarktığı belirlenen malzeme, o esnada karşı yönden gelen 96 AU 247 ve 56 AB 823 plakalı tırlara çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 56 AB 823 plakalı tırın sürücüsü İran uyruklu Nadir Meyranver, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonet sürücüsü İbrahim Y. ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan tünel, araçların çekilmesi ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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