Nevşehir'in Yuva köyünde 200 yıldır "yahni" geleneği sürdürülüyor. Ramazan ve Kurban bayramlarında yahni imece usulüyle pişiriliyor; pilav, çorba ve komposto ile birlikte bayram boyunca ikram ediliyor. Yurttaşlar bu geleneği geleceğe taşımakta kararlı.





Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Yuva köyünde atalardan kalma "yahni" geleneği bugünde yaşatılıyor.



Ramazan ve Kurban bayramlarında yahni imece usulüyle pişiriliyor. Hazırlıklarına bayram arifesinde başlanıyor. Yahni, pilav, çorba ve komposto ile ikram ediyor.



Bayramın ilk günü sabahın erken saatlerinde başlayan ikram, bayram sonuna kadar da sürüyor. Sofralar kuruluyor. Yemekler hep birlikte yeniyor.



Yuva Köylüleri yıllardır yaşattıkları bu geleneği geleceğe taşımakta da kararlı.





ulusal.com.tr Kazanlar kuruldu. Ateşler yakıldı. Kollar, 200 yıllık gelenek için sıvandı.Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Yuva köyünde atalardan kalma "yahni" geleneği bugünde yaşatılıyor.Ramazan ve Kurban bayramlarında yahni imece usulüyle pişiriliyor. Hazırlıklarına bayram arifesinde başlanıyor. Yahni, pilav, çorba ve komposto ile ikram ediyor.Bayramın ilk günü sabahın erken saatlerinde başlayan ikram, bayram sonuna kadar da sürüyor. Sofralar kuruluyor. Yemekler hep birlikte yeniyor.Yuva Köylüleri yıllardır yaşattıkları bu geleneği geleceğe taşımakta da kararlı.