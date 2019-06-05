Kazanlar kuruldu. Ateşler yakıldı. Kollar, 200 yıllık gelenek için sıvandı.
Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Yuva köyünde atalardan kalma "yahni" geleneği bugünde yaşatılıyor.
Ramazan ve Kurban bayramlarında yahni imece usulüyle pişiriliyor. Hazırlıklarına bayram arifesinde başlanıyor. Yahni, pilav, çorba ve komposto ile ikram ediyor.
Bayramın ilk günü sabahın erken saatlerinde başlayan ikram, bayram sonuna kadar da sürüyor. Sofralar kuruluyor. Yemekler hep birlikte yeniyor.
Yuva Köylüleri yıllardır yaşattıkları bu geleneği geleceğe taşımakta da kararlı.
ulusal.com.tr
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