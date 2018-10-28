Kara Harp Okulu'nda FETÖ'cüleri tespit etmekle görevli yüzbaşı Muhammed Alpago hakkında "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla dava açıldı.

FETÖ'cüleri tespit etmekle görevli yüzbaşıya FETÖ davası açıldı.



Yüzbaşı Muhammed Alpago, Kara Harp Okulu'nda FETÖ yapılanmasını açığa çıkartmak için görevli olan üç kişilik heyetin içerisindeydi.



Alpago, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "ankesör soruşturması" kapsamıda 24 Eylül'de gözaltına alındı. Hürriyet'in haberine göre, Alpago hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iddianame düzenlendi.



Şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade verdi. İfadesinde, FETÖ içerisinde "Hamza" kod adını kullandığını, örgüt toplantılarına katıldığını, ve örgüt sorumluları tarafından ankesörlü telefonlardan arandığını itiraf etti.



Alpago, daha sonra Kara Harp Okulu içerisinde FETÖ'cüleri tespit etmek için çalışmasının nedenini ise "pişmanlık" olarak ifade etti.



"Cemaatin gerçek yüzünü gördükten sonra Kara Harp Okulu içerisindeki yapılanmayı ortaya çıkarmak, darbe girişiminden sonra da darbecileri tespit edebilmek için çalıştım. Bu terör örgütü içerisinde bulunduğum için pişmanım."



ulusal.com.tr