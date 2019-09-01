Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir genç kız, arıların saldırısına uğradı.
Lise öğrencisi Hilal Yavaş arkadaşıyla yürüyüş yaptıktan sonra evine dönerken çevresini yüzlerce arı sardı.
Başını saran yüze yakın arıdan kurtulmak isteyen yavaş yakınında bulunan markete girdi.
Sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesine götürülen Yavaş'ın tedavisi devam ediyor.
Hilal Yavaş, korku dolu anlatırken göz yaşlarını tutamadı.
Aile, mahalle arasındaki kovanların sahibinden şikayetçi oldu.
ulusal.com.tr
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