Türk kadınını dünyada temsil etti
Türk kadınını dünyada temsil etti
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
 Radamel Falcao İstanbul'a geliyor
 Radamel Falcao İstanbul'a geliyor
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Yüzlerce arının saldırısına uğradı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde lise öğrencisi Hilâl Yavaş yüzlerce arının saldırısına uğradı. Sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesine kaldırılan genç kızın tedavisi sürüyor.

Yüzlerce arının saldırısına uğradı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir genç kız, arıların saldırısına uğradı. 

Lise öğrencisi Hilal Yavaş arkadaşıyla yürüyüş yaptıktan sonra evine dönerken çevresini yüzlerce arı sardı.

Başını saran yüze yakın arıdan kurtulmak isteyen yavaş yakınında bulunan markete girdi.

Sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesine götürülen Yavaş'ın tedavisi devam ediyor.

Hilal Yavaş, korku dolu anlatırken göz yaşlarını tutamadı.

Aile, mahalle arasındaki kovanların sahibinden şikayetçi oldu.

ulusal.com.tr
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.