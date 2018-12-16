Yüzme bilmeyen çocuk kalmasın... Bu sloganla çocukların gelişimine katkı sağlamayı hedeflenen proje ile Diyarbakır'da, 3 ve 4'üncü sınıfta okuyan bin 444 çocuğa yüzme öğretilecek.

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında Diyarbakır'da 3 ve 4'üncü sınıfta okuyan çok sayıda öğrenci yüzmeyi öğrenecek.



Proje Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirildi. Diyarbakır'da bin 444 öğrenciye yüzme öğretilmesi için çalışma başlatıldı.



Çalışma kapsamında yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda üç dönemde öğrencilere birer aylık periyotlarda yüzme dersleri verilecek.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir projenin ayrıntılarını anlattı.



Merkez ve kırsal mahallelerde yaşayan öğrencilere antrenörler eşliğinde yüzme dersi veriliyor.



"Öğrencilerin ücretsiz yüzme dersi aldığını" ifade eden Demir, ailelerin çok memnun olduğunu, çocukların da yüzme sayesinde yüzlerinin güldüğünü ifade etti.



Projenin amacı çocukların fiziksel gelişimine katkı sağlamak.



ulusal.com.tr