Yüzüne Biber Gazı Sıkılan Trabzonsporlu Çocuk Yaşadıklarını Anlattı

Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde 29 Ekim'de evlerinin bulunduğu sokakta kaldırımda arkadaşıyla oturan Sadi Etkeser İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Yusuf Emir Bolat, yanına yaklaşan bir bisikletlinin biber gazlı saldırısına uğradı.

Trabzonspor Futbol Okulu öğrencisi de olan ve üzerinde Trabzonspor forması bulunan Yusuf Emir, hastanedeki bir günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Güvenlik kameralarınca kaydedilen olayın ardından polis, failin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin Yanından 3 Tüp Biber Gazı Çıktı

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bisikletiyle gelerek üzerinde Trabzonspor forması bulunan ve bordo mavili kulübün Bursa'daki futbol okuluna devam eden Yusuf Emir'in yüzüne biber gazı sıkan kişinin, Veysel İ. olduğunu belirledi.

Osmangazi ilçesinde gözaltına alınan Veysel İ.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bursa Valiliğince olayla ilgili yapılan açıklamada ise çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, Veysel İ'nin yanında ise 3 tüp biber gazı ele geçirildiği bildirildi.

"Trabzonsporlu Musun? Dedi, Biber Gazı Sıktı"

Üzerindeki Trabzonspor formasının yaşananlar yüzünden zarar görmesine üzülen Yusuf Emir, arkadaşıyla sokakta dondurma yedikleri sırada yanlarına bisikletli birinin geldiğini söyledi.

Bisikletin orta demirinin kırmızı, diğer taraflarının siyah olduğunu belirten Yusuf Emir, “Alnı geniş, saçları uzun biriydi. Adam yanımıza yaklaştı. Cebinden biber gazı çıkardı. Bana 'Trabzonsporlu musun?' diye sordu. Ben de 'Evet' dedim. Sonra bana 'Trabzonspor eziktir' dedi ve cebinden çıkararak biber gazını sıktı. Sonra bisikletiyle gitti. Gözlerime sıktı ve kaçtı” diye konuştu.

Yusuf Emir, Messi hayranı olduğunu, Trabzonspor'u çok sevdiğini ve gelecekte futbolcu olmayı istediğini dile getirdi.

Yusuf'a Trabzonspor Forması Hediye Edildi

Bursa Trabzonsporlular Derneği yöneticileri, Bolat ve ailesini evinde ziyaret etti.

Trabzonspor Futbol Okuluna da giden öğrenciye ve annesi Sonay Baş'a "geçmiş olsun" dileklerini ileten yöneticiler, Yusuf Emir'e adının yazılı olduğu 61 numaralı bordo mavili formayı verdi.