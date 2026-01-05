Yüzyılın Konut Projesi Van kura sonuçları açıklandı: 6 bin 803 hak sahibi belli oldu

Van'da, Yüzyılın Konut Projesi dahilinde inşa edilecek 6 bin 803 konutun hak sahipleri belirlendi. Van Devlet Tiyatrosu salonunda noter huzurunda düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekiliş Töreni" ile asil ve yedek listeler kayıt altına alındı.

Törene katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Van'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle bölgenin yükselen şehri olduğunu ifade etti.

Bulut, 81 ilde hedeflenen 500 bin sosyal konut projesine atıfta bulunarak şunları kaydetti: "Bu kapsamda bugün Van'da hak sahiplerini belirliyoruz. 6 bin 803 konutun kura çekimini gerçekleştiriyoruz. Hak sahibi olacak vatandaşlarımızın yeni yuvalarında aileleriyle ağız tadıyla oturmalarını temenni ediyorum. Barınma, insanın en temel ihtiyaçlarından biridir. Bu yüzden ailesiyle güvenli bir çatı altında yaşamak her vatandaşımızın en doğal hakkıdır. AK Parti iktidarları olarak 23 yıldır eser ve hizmet siyasetimizin merkezine her zaman sizleri aldık. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma, çevreden şehirciliğe kadar her alanda olduğu gibi konut alanında da vatandaşlarımızın yanında olduk."

DAR GELİRLİ AİLELERE POZİTİF AYRIMCILIK

Önceliklerinin dar gelirli ailelerin ev sahibi olması olduğunu vurgulayan Bulut, "Bu anlayışla TOKİ Başkanlığımız eliyle bugüne kadar sosyal donatılarıyla beraber 1 milyon 750 bin konut ürettik. 5 milyondan fazla dar gelirli vatandaşımıza sıcak yuva oldu. Hamdolsun, hem ailelerimizin hayallerini gerçekleştirdik hem de evlatlarımızın geleceğini teminat altına aldık." dedi.

DEPREM BÖLGESİNDE REKOR HIZLA İNŞAAT

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalara değinen Bulut, eleştirilere rakamlarla yanıt verdi: "Adeta bir seferberlik ruhuyla çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bakanımız Sayın Murat Kurum'un öncülüğünde tam 455 bin konutu rekor bir hızla inşa ettik. Tabii ki bu bir rekor çünkü dünyada eşi benzeri görülmemiş bir yöntem ve kararlılıkla günde 550 konut ürettik. Dolayısıyla 'Yapamazsınız', 'yapamazlar' diyenlere sakın ola inanmayın. Nasıl geçmişte 1 milyon 750 bin konutu yaptıysak, deprem bölgesinde çok kısa sürede 600 bin konutu tamamladıysak burada da en kısa sürede bu konutları tamamlayacağız. Alnımızın akıyla verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Allah'ın izniyle deprem bölgesi tarihe geçecek bir diriliş hamlesiyle yepyeni bir çehreye kavuştu."

Bakan Yardımcısı Bulut, bölgenin geleceğine dair vizyonlarını ise şu sözlerle anlattı: "Bu yeni yuvalarımızla Van'dan başlayarak tüm bölgemizde huzur ve refah rüzgarları esecek, kardeşlik bağlarımız daha da pekişecek. Terörsüz Türkiye süreciyle terörün karanlık gölgesi tamamen kalkacak. Bölgemiz artık acıyla değil bereketli yatırımlarla, kalkınmayla anılacak. Doğusuyla, batısıyla 780 bin metrekare vatan toprağımızın her bir karşısında birlik ve beraberlik içinde daha güvenli, daha müreffeh bir hayat süreceğiz. Gençlerimiz, emeklilerimiz, ailelerimiz yeni evlerinde geleceğe umutla bakacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin her köşesinde en muazzam eserleri sizlerle üreteceğiz. Milletin iradesini, kardeşlik destanını hiç kimse bozamayacak. Terörsüz Türkiye ile Türkiye Yüzyılı'nı ve büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Tabii bu bir güven, inanç ve adanmışlık meselesi. Bugün bunu Van'da görüyoruz."

VAN'A YENİ STADYUM MÜJDESİ

Konuşmasında sporseverleri heyecanlandıran bir gelişmeyi de paylaşan Bulut, Yeni Van Stadı inşaatının kısa sürede başlayacağını duyurdu: "Doğuda, bu karın altında, soğuk havada futbola olan bu sevda, bu aşk bir Trabzonlu olarak beni çok gururlandırıyor. Önceki yıllarda oynanan Trabzon-Van maçlarını belki buraya gelerek seyretme imkanı bulacağız. Onun için bu stat beni de heyecanlandırıyor. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

Törende konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kente şu ana kadar 100-120 milyar liralık yatırım yapıldığını belirtti. TOKİ'nin çalışmalarından övgüyle bahseden Balcı, şunları söyledi: "Ev sahibi olmak bizim kültürümüzde çok önemli. TOKİ'ye ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Deprem bölgesinde 400 bini aşkın konutu tamamlayarak vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturdular. Bu, dünyada çok az devletin başarabileceği bir iştir ve biz bununla gurur duyuyoruz. TOKİ, 15 yıl önce yaşanan depremde de şehrimize adeta merhem olmuştur. Bugün Van'ın neresine giderseniz gidin TOKİ'nin emeğini, katkısını mutlaka görürsünüz. Bu da Van'ımıza değer katan çok önemli bir hizmettir. Kendilerine müteşekkiriz. Ülkemizi heyecanlandıran, milletimize yuva olacak 500 bin konut projesi kapsamında, ilimizde yapılacak konutların hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

64 BİNİ AŞKIN BAŞVURU YAPILDI

Programda söz alan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna ve verilen sözlerin tutulduğuna dikkat çekti.

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ise projelerin teknik detaylarını paylaştı. Yatay mimariyi esas aldıklarını belirten Sungur, başvuru yoğunluğuna ilişkin şu bilgileri verdi: "Van merkez ve ilçelerimiz için kuraları çekiyoruz. Kampanyaya Van merkez başta olmak üzere Edremit, İpekyolu, Tuşba, Başkale, Çaldıran, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerimizden 64 bin 824 vatandaşımızın talebi olmuştur. Noter ve sizlerin huzurunda kuralar çekilecek, burada olmayan vatandaşlarımız da canlı izleyebilecek ve 6 bin 803 hak sahibi belirlenecektir. Hak sahibi olacak vatandaşlarımıza şimdiden sağlık, huzur ve güven içinde, mutlu bir şekilde oturacakları sıcak yuvalar inşa edeceğimizi müjdelemek isterim. Kurada ismi çıkmayan vatandaşlarımız da üzülmesin, ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayana kadar TOKİ'nin projeleri devam edecektir."

AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas'ın da bir konuşma yaptığı törene; vali yardımcıları, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Seyfullah Şağban, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından noter huzurunda çekilen kuralarla hak sahipleri belirlendi.