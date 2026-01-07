Zabıta müdürü isyan etti: 'Fareyi geçtim yılan çıkacak diye korkuyorum'
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekiplerinin fırınlara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde karşılaşılan manzara 'bu kadarına da pes' dedirtti.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde belediye ekipleri, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı.
Dörtyol Belediye Başkanı Dr. Bahadır Amaç'ın talimatıyla sahaya inen zabıta ekipleri, ilçede faaliyet gösteren 4 fırını mercek altına aldı. Halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı yürütülen çalışmalarda, işletmelerin hijyen standartları ve gramajları tek tek kontrol edildi.
İMALATHANEDEN BÖCEK VE KEMİK PARÇALARI ÇIKTI
Zabıta ekiplerinin yaptığı incelemelerde, hem hijyen hem de gramaj konularında ciddi ihlaller tespit edildi. Denetlenen bir fırında üretilen pide ekmeklerinin yasal sınırın altında, eksik gramajla satışa sunulduğu belirlendi. Ancak ekipleri asıl hayrete düşüren, üretim alanındaki hijyen eksikliği oldu. İmalathane bölümlerinde bozulmuş ürünler ve kemik parçalarının yanı sıra böcek ve örümceklerin bulunduğu görüldü.
"FAREYİ GEÇTİM YILAN ÇIKACAK DİYE KORKUYORUM"
Karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Dörtyol Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Avan, işletme yetkililerine sert tepki gösterdi. Fırında yatak ve yorganların da bulunduğuna dikkat çeken Avan, şunları söyledi:
"Vatandaşın emeğinden, parasından çalıyorsunuz. İlk defa ben bu kadar ekmek gramajında eksik olan fırın sizi görüyorum. Bunu kâr zannediyorsunuz ama ben sizin bütün kârınızı elinizden alacağım, merak etmeyin. 10 gram 20 gram derken ben sizden 20 bin, 50 bin kesip alacağım. Burayı siz kapatın hurdacıya çevirin, daha mantıklı olur. Fareyi geçtim, yılan çıkacak diye korkuyorum. Fırında yatak yorgan var. Ortamın kötü durumuna izin veremeyiz."
Denetimler sonucunda mevzuata aykırı hareket ettiği belirlenen işletmeler hakkında tutanak tutularak gerekli cezai işlemler başlatıldı. Belediye yetkilileri, benzer ihlallerin tekrar etmesi durumunda fırınların ruhsatlarının iptal edileceğini vurguladı. Dörtyol Belediyesi, halk sağlığının korunması adına denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.