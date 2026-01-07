Zabıta müdürü isyan etti: 'Fareyi geçtim yılan çıkacak diye korkuyorum'

"FAREYİ GEÇTİM YILAN ÇIKACAK DİYE KORKUYORUM"

Karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Dörtyol Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Avan, işletme yetkililerine sert tepki gösterdi. Fırında yatak ve yorganların da bulunduğuna dikkat çeken Avan, şunları söyledi:

"Vatandaşın emeğinden, parasından çalıyorsunuz. İlk defa ben bu kadar ekmek gramajında eksik olan fırın sizi görüyorum. Bunu kâr zannediyorsunuz ama ben sizin bütün kârınızı elinizden alacağım, merak etmeyin. 10 gram 20 gram derken ben sizden 20 bin, 50 bin kesip alacağım. Burayı siz kapatın hurdacıya çevirin, daha mantıklı olur. Fareyi geçtim, yılan çıkacak diye korkuyorum. Fırında yatak yorgan var. Ortamın kötü durumuna izin veremeyiz."