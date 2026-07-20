Zabıta uyarısına öfkelenen işletmeci dükkanını ateşe verdi! Antalya'da şaşkına çeviren olay
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yer işgali denetimi yapan zabıta ekiplerinin uyarısına öfkelenen bir işletmeci, dışarıdaki eşyalarını içeriye taşıyıp çakmakla ateşe verdi.
Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi Güllük Caddesi üzerinde yer alan Büklüdere Parkı'ndaki bir pasajın zemin katında meydana geldi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, bölgedeki kaldırımların ve ortak kullanım alanlarının usulsüz kullanımını engellemek amacıyla yer işgaline yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Ekipler, denetimler esnasında iş yerlerinin önüne çeşitli ticari malzemeler koyarak vatandaşların kullanım alanını ihlal eden işletmecileri yasal mevzuat uyarınca uyardı.
Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği bu uyarıya sert tepki gösteren işletmecilerden biri, ani bir kararla iş yerinin ön kısmında bulunan eşyaları dükkanın içerisine taşımaya başladı. Malzemelerin tamamını içeriye yerleştiren şahıs, ardından yanındaki çakmakla eşyaları ateşe verdi. Dükkandan alevlerin yükselmeye başlamasıyla birlikte işletmeci hızla olay yerinden uzaklaştı.
Pasaj zemin katındaki dükkandan yoğun dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar hattına gelen bildirimlerin ardından adrese kısa sürede çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda yangın, çevredeki diğer dükkanlara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.
Söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemelerde, dükkanın içerisindeki tüm eşyaların yanarak kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.
Polis ekiplerinin olayı gerçekleştirip kaçan işletmecinin yakalanmasına yönelik ve kundaklama hadisesine ilişkin başlattığı inceleme çok yönlü olarak sürüyor.