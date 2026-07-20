Zabıta uyarısına öfkelenen işletmeci dükkanını ateşe verdi! Antalya'da şaşkına çeviren olay

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, bölgedeki kaldırımların ve ortak kullanım alanlarının usulsüz kullanımını engellemek amacıyla yer işgaline yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Ekipler, denetimler esnasında iş yerlerinin önüne çeşitli ticari malzemeler koyarak vatandaşların kullanım alanını ihlal eden işletmecileri yasal mevzuat uyarınca uyardı.