Bursa'da, zabıta görevlilerince dövüldüğü öne sürülen, mendil satan çocuğun ağlarken çekilen ve sosyal medyadan paylaşılan görüntüleri, tepkilere neden oldu.

Merkez Osmangazi ilçesindeki Fomara Meydanı'nda meydana geldiği ileri sürülen olayda, iddiaya göre, belediye zabıta görevlileri, mendil satan 9- 10 yaşlarındaki çocuğu dövdü. Olayın ardından köşeye çekilerek, ağlayan küçük çocuğa, çevredekiler yardım etti. Eli ve yüzü şiş olan çocuk ağlarken çekilen video, sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülerdeki mendil sattığını, zabıta görevlilerinin kendisini dövdüğünü söyleyen küçük çocuğa uygulanan şiddet, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.



BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: ZABITA DÖVMEDİ, ARI SOKTU



Bursa Büyükşehir Belediyesi, zabıta memuru tarafından dövüldüğü iddia edilen sosyal medyadaki 'ağlayan çocuk' görüntüsüyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Görüntü incelendiğinde olayın zabıtayla ilgisi olmadığının anlaşıldığı ifade edilen açıklamada , görüntüyü kaydeden kişinin, "Seni zabıta mı dövdü?" sorusuna çocuğun, "Arı soktu" diye cevap verdiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:



"Bugün sosyal medyada ağlayan bir çocuk görüntüsü paylaşımı üzerinden, Bursa’da bir zabıta memurunun bir çocuğu darp ettiği iddia edildi. Hatta bu görüntüler üzerinden, konunun tam olarak ne olduğu bile anlaşılmadan zabıtayı eleştiren çok sayıda paylaşımlar yapıldı. Ancak görüntüler dikkatle incelendiğinde konunun zabıta ile hiçbir ilgisi olmadığı açıkça görülüyor. Söz konusu görüntüde ağlayan çocuğun anlatımlarında olayın zabıta tarafından yapıldığına dair bir ifade bulunmazken, görüntüleri kaydeden kişinin sorduğu ‘Seni zabıta mı dövdü?’ sorusuna çocuk, ‘Arı soktu’ diye cevap veriyor. Görüntünün devamında çocuğun konuşmalarından pek bir şey anlaşılmazken, zabıta kelimesi ise sadece görüntüyü kaydeden kişinin ağzından çıkıyor."



GÖRGÜ TANIĞININ YORUMU



Açıklamada, olaya tanık olduğunu söyleyen bir kişinin, sosyal medyada söz konusu videonun altında yaptığı, "Bu çocuğu ve videoyu çekeni, yanındaki bayanı gördüm. Bursa-Şehreküstü Meydanı'nda çok uğraş verdiler; ama çocuk bir 'zabıta' diyodu bir 'çay ocağı' diyordu, bir 'aşağıdakiler dövdü' diyordu. Ne söylediği belli değil. Hatta kadın da kızdı, 'Bir öyle, bir böyle diyorsun' diye. Umarım dövenler bulunmuştur" şeklindeki yorumuna da yer verildi.



Konunun, Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleriyle bir ilgisi bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Zabıta kelimesinin yalnızca olayı görüntüleyen kişiler tarafından dile getirilmesinin kötü algı oluşturmak amacı taşıdığı tahmin ediliyor" denildi.



BAŞKAN AKTAŞ: ART NİYETLİ ALGI OPERASYONLARIN BİR ÖRNEĞİ



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, zabıta memuru tarafından dövüldüğü iddia edilen sosyal medyadaki 'ağlayan çocuk' görüntüsüyle ilgili Twitter üzerinden açıklama yaptı. Başkan Aktaş, 'ağlayan çocuk' görüntüsünün "Bunu yapanın elleri kırılsın, yapanlar hesap versin" başlığıyla sosyal medyada paylaşıldığına işaret ederek, şöyle dedi:



"Son günlerde sıkça rastlanılan ve sosyal medyada hızla yayılan art niyetli algı operasyonlarının bir örneği yaşandı. Videoda küçük kardeşimiz bir kaç kez 'Beni arı soktu' demesine rağmen, karşısındaki kişilerin, spekülatif bir zihniyetle hareket etmesi ve bu olayı sanki zabıtanın çocuğa kötü muamelesi varmış gibi kamuoyuna yansıtmaları sonucunda çok sayıda paylaşım yapıldı. Görüntüyü tam izlemeyen bazı vatandaşlarımız da haksız yere zabıtamıza ve kurumumuza eleştiride bulundular. Paylaşılan videodaki olayın zabıta ile hiçbir alakası yoktur. Tüm vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya, kişileri, kurumları suçlamak yerine doğru kaynaklardan bilgi almaya davet ediyorum."