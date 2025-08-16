Zam geldi: 1 Eylül'den itibaren İzmir’de ulaşım ücretleri ne kadar olacak?
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Eylül 2025’ten itibaren geçerli olacak toplu ulaşım tarifelerini açıkladı.
Yayınlanma:
Ağustos ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşiminde alınan kararlarla kentteki şehir içi ulaşım ücretleri artırıldı.
Yeni Toplu Ulaşım Tarifeleri
Tam biniş: 25 TL → 30 TL
Öğrenci biniş: 10 TL → 15 TL
Öğretmen biniş: 17,72 TL → 20 TL
60 yaş üstü biniş: 20 TL → 25 TL
Aylık öğrenci abonman kontör ücreti: 4,80 TL → 6,34 TL
İZBAN’DA ÖZEL DÜZENLEME
Meclis kararıyla, TCDD ve belediyenin yüzde 50 ortak olduğu İZBAN’da 90 dakikalık ücretsiz aktarma ve Halk Taşıt uygulamaları kaldırıldı.
Yeni sistem, İZBAN tarafından yapılacak teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından devreye girecek. İzmirim Kart kullanımının İZBAN’da devam edeceği ancak yolcuların eski ayrıcalıklardan faydalanamayacağı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı