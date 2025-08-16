Zam geldi: 1 Eylül'den itibaren İzmir’de ulaşım ücretleri ne kadar olacak?

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Eylül 2025’ten itibaren geçerli olacak toplu ulaşım tarifelerini açıkladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Zam geldi: 1 Eylül'den itibaren İzmir’de ulaşım ücretleri ne kadar olacak?
Yayınlanma:

Ağustos ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşiminde alınan kararlarla kentteki şehir içi ulaşım ücretleri artırıldı.

Yeni Toplu Ulaşım Tarifeleri
Tam biniş: 25 TL → 30 TL
Öğrenci biniş: 10 TL → 15 TL
Öğretmen biniş: 17,72 TL → 20 TL
60 yaş üstü biniş: 20 TL → 25 TL
Aylık öğrenci abonman kontör ücreti: 4,80 TL → 6,34 TL

İZBAN’DA ÖZEL DÜZENLEME

Meclis kararıyla, TCDD ve belediyenin yüzde 50 ortak olduğu İZBAN’da 90 dakikalık ücretsiz aktarma ve Halk Taşıt uygulamaları kaldırıldı.

Yeni sistem, İZBAN tarafından yapılacak teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından devreye girecek. İzmirim Kart kullanımının İZBAN’da devam edeceği ancak yolcuların eski ayrıcalıklardan faydalanamayacağı belirtildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın AK Parti’ye mi geçiyor?Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın AK Parti’ye mi geçiyor?Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

izmir toplu ulaşım
Günün Manşetleri
Gençler örgütün tuzağına böyle çekildi!
Rezan Epözdemir soruşturmasında flaş gelişme
49 şüpheli yakalandı, 39’u tutuklandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet skandalı!
Balıkesir’de deprem sonrası ağır tablo
Memur ve emekliye ikinci zam teklifi geldi!
Bakan Yumaklı'dan çarpıcı uyarı
Vatan Partisi’nden Çerçioğlu hamlesine ilk yorum
7 ayda 1 trilyon lirayı aştı!
Türk mühendislerin tasarladığı askeri vagonlar TSK'ya teslim edildi!
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı, fırtına bekleniyor Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı, fırtına bekleniyor
Altın piyasasında dalgalanma: Gram ve çeyrek altın fiyatları Altın piyasasında dalgalanma: Gram ve çeyrek altın fiyatları
16 Ağustos 2025 akaryakıt fiyatları 16 Ağustos 2025 akaryakıt fiyatları
Rezan Epözdemir soruşturmasında flaş gelişme Rezan Epözdemir soruşturmasında flaş gelişme
AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem