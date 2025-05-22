Zavallı kadından 18 gündür haber alınamıyor

Samsun'da bir kişi 4 yıllık eşinin 18 gündür kayıp olduğunu ve hayatından endişe ettiğini belirterek bulunması için soluğu savcılıkta aldı.

Beydanur Sanduvaç Beydanur Sanduvaç
Zavallı kadından 18 gündür haber alınamıyor
Yayınlanma:

Samsun'da bir kişi 4 yıllık eşinin 18 gündür kayıp olduğunu ve hayatından endişe ettiğini belirterek bulunması için soluğu savcılıkta aldı.

Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde ikamet eden inşaat işçisi Mustafa Yılmaz (48), 4 yıl önce Gülay Çıtak (48) ile evlendi. Bir yıl sonra anlaşmalı şekilde boşanan çift, birlikteliklerine devam ettiler. Başka evliliğinden 6 çocuk annesi olan Gülay Çıtak, 4 Mayıs sabahı eşi işe gittikten sonra evden ayrıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı.

Eşinin 18 gündür kayıp olduğunu belirten Mustafa Yılmaz, bugün Samsun Cumhuriyet Savcılığına giderek eşinin hayatından endişe ettiğini ifade edip bulunması için yardım istedi. Mustafa Yılmaz, "Eşim ile aramızda bir kavgamız olmadı. Aniden ortadan kayboldu. Hayatından endişe ediyorum. Bulunmasını istiyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kayıp haberi
Günün Manşetleri
NATO'ya meydan okuma zamanı: 24 Mayıs'ta Edirne’de buluşuyoruz!
Almanya’da PKK'lı yöneticiye tutuklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Suriyede kalıcı güvenlik için yeni adım
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmedi
Hac ve umre dolandırıcılarına operasyon
İETT ile mutabakat sağlandı
Ege'de deprem!
11 şehirde sağanak yağış bekleniyor!
AK Parti’den NATO Tatbikatına ilk yorum
Çok Okunanlar
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil 41 ilde sağanak alarmı Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil 41 ilde sağanak alarmı
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Akaryakıtta son durum ne? Akaryakıtta son durum ne?
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında yıldızlar geçidi Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında yıldızlar geçidi
5,5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu 5,5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu