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Zeki Ön, mezarı başında anıldı

Gaziantep'te 1979 yılında PKK'lılar tarafından öldürülen Türkiye İşçi Köylü Partisi Gaziantep İl Başkanı Zeki Ön, mezarı başında anıldı. Ön, Türk-Kürt kardeşliğinin simgesel ismiydi.

Zeki Ön, mezarı başında anıldı

39 yıl önce katledildi,  dava arkadaşları mezarı başında andı.

1979 yılı, PKK'nın Güneydoğu Anadolu'da tutunmaya çalıştığı yıllardı. PKK, yani o günkü adıyla "Apocular", hem Türkiye İşçi Köylü Partisi'ni hem de Aydınlık Gazetesi'ni hedef almıştı.

Aydınlık satışları engellenmeye çalışılıyor, temsilcileri ve okurları saldırılara uğruyor, dağıtım kamyonlarına el konuluyordu. PKK, Türkiye İşçi Köylü Partisi Gaziantep İl Başkanı Zeki Ön'ü de hedef seçmişti. Çünkü o bölgede Türk-Kürt kardeşliğinin simgesel ismiydi.

Ön, 1979 yılında terörist Mahmut Aktaş tarafından katledildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde doğan Ön, öğretmenlik yaptığı Gaziantep'te tanınan ve sevilen bir isimdi.  Mütevazi yaşamı ve bilgi birikimiyle halkın gönlünde yer tutmuş, onların "Zeki Hoca"sı olmuştu. 

Mezarı başında anılan Ön, sevgi ve özlemle yad edildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #zeki ön #gaziantep
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