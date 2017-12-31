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Zeliş ve Meliş yakın zamanda peş peşe dünyaya geldi

Zeliş ve Meliş... Onlar İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın yeni sakinleri. Parktaki zebra ailesinin nüfusu iki yeni üyeyle birlikte 8'e yükseldi.

Zeliş ve Meliş yakın zamanda peş peşe dünyaya geldi
Zeliş ve Meliş yakın zamanda peş peşe dünyaya geldi. Onlar  İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın maskotları oldu.

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki zebra sayısı, dünyaya gelen yavruyla birlikte 8'e yükseldi.

Annesinin yanından ayrılmayan sevimli yavrular ziyaretçilerin de ilgi odağı.

Zebralarla birlikte zürafa, deve kuşu ve su aygırlarının da yaşadığı 18 bin metrekarelik Afrika Savanı, özellikle çocuk ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken yer olarak öne çıkıyor.

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda 130 türde bin 500'ü aşkın hayvan yaşıyor.


ulusal.com.tr
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