Zemheri ayı geliyor: 40 günlük soğuk...

Kış mevsiminin etkisiyle soğuyan hava, Türkiye genelinde birçok şehirde yaşam koşullarını zorlaştırıyor. Meteoroloji uzmanlarının verdiği bilgilere göre, halk arasında "kara kış" olarak bilinen ve zemheri olarak adlandırılan soğuk hava dönemi, 22 Aralık'ta başlayacak.

Mert Sagit Mert Sagit
Zemheri ayı geliyor: 40 günlük soğuk...
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 22 Aralık'ta başlayarak 40 gün boyunca etkisini gösterecek zemheri ayı kapıda. Bu süreçte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.Bu süreçte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Zemheri ayının adı, Arapça "kış" anlamına gelen Zem ile Farsça "uğultu" anlamındaki Harir kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Zemheri, özellikle sert hava koşulları, kar yağışı ve don olaylarının sıkça görüldüğü, aynı zamanda rüzgârlı günlerin yaşandığı bir dönem olarak biliniyor.

Bu yıl zemheri, 22 Aralık Pazar günü başlayacak ve 30 Ocak Perşembe gününe kadar devam edecek. Uzmanlar, bu sürede etkili olacak soğuk havanın günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceğini belirterek vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor.

Zemheri döneminde, karasal iklimin hâkim olduğu bölgelerde yoğun kar yağışı ve buzlanma görülmesi, kıyı kesimlerinde ise kuvvetli rüzgar ve yağışların etkili olması bekleniyor.

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