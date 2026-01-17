"Zengin olacaksın" vaadine kandı, babasının hesabındaki 1,5 milyon lirayı saniyeler içinde kaptırdı

Olay, Aksaray’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki M.G. isimli çocuk, sosyal medya üzerinden M.E.G. ile iletişime geçti. İkili arasında birkaç gün süren yazışmaların ardından şüpheli M.E.G., kripto para yatırımıyla yüksek gelir elde edilebileceğini öne sürerek çocuktan para talep etti.

GİZLİCE BABASININ HESABINA GİRDİ

M.G.’yi "Zengin olacaksın" sözleriyle ikna eden dolandırıcı, çocuğu babasının banka hesabından kredi çekmeye yönlendirdi. Şüphelinin talimatlarına uyan çocuk, babasının telefonunu gizlice alarak mobil bankacılık uygulamasına girdi.

M.G., babasının adına 1 milyon 500 bin lira kredi çektikten sonra, parayı yine dolandırıcının yönlendirmesiyle şahsın hesabına transfer etti.

DOLANDIRILDIĞINI ANLAYINCA POLİSE KOŞTU

Kısa sürede kazanç sağlamayı bekleyen M.G., parayı gönderdikten sonra M.E.G.’ye ulaşamayınca dolandırıldığını anladı. Yaşadığı şoku atlatan çocuk, durumu ailesine anlatmadan doğrudan polise giderek şikayette bulundu. İhbar üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Asayiş ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen M.E.G.’nin, aynı yöntemi kullanarak 4 farklı dolandırıcılık olayına daha karıştığı belirlendi. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin saklandığı ikameti tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan M.E.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.