- Osmaniye'de dağcılar, 2 bin 268 rakımlı Düldül Dağı'nın zirvesinde Türk bayrağı ve "Osmaniye’den Afrin'e selam olsun” pankartı açtı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere vatandaşların desteği sürüyor.

AK Parti Altınözü Kadın Kolları üyeleri harekata katılan askerlere destek olmak ve yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla atkı, bere ve eldiven ördü.

Parti binasında gerçekleşen etkinlikte ayrıca Fetih Suresi okundu, dua edildi.

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı'nın eşi Meryem Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, her zaman Mehmetçik'in yanında olduklarını belirtti.

Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerler için karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalıştıklarını ifade eden Sarı, "Bizler şunu tüm Türkiye’ye duyurmak istiyoruz. Buradaki ana kuzularının anneleri rahat olsun. Çünkü onlar bizim evlatlarımız, bizim kuzularımız. Onların yüreği nasıl atıyorsa bizim de yüreğimiz aynı şekilde atıyor. Biz onlara ne gönderirsek gönderelim onların hakkını ödeyemeyiz. Onlar olmasa bizler burada olamayız. Onlara minnettarız." dedi.

Bu arada, kadınların 3 gün boyunca öreceği atkı, bere ve eldivenler daha sonra sınırdaki askerlere ulaştırılacak.

Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yapılan saldırıda şehit düşen Komiser Yardımcısı Gülşah Güler’in Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan annesi Emine Güler de harekata destek açıklaması yaptı.

Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk milletinin 15 Temmuz ruhunu yaşattığını belirterek, "İnşallah askerlerimiz muvaffak olacaklar. Allah zalimlere fırsat vermesin, askerimize Allah güç kuvvet versin, Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin." dedi.



Mersin

Mersin'in Mezitli İlçe Müftülüğünce, Mustafa Şahin Camisi Gençlik Merkezi'nde "Gençlerle Afrin'deki Mehmetçik'e Dua Buluşması Programı" düzenlendi.

Akşam namazına müteakip gerçekleştirilen programda, "Zeytin Dalı Harekatı"nın başarıyla sonuçlanması için Fetih Suresi okundu.

Aralarında Kur'an kursu öğrencilerinin de bulunduğu çocuklar ve cemaat, Fetih Suresi'nin ardından Mehmetçik için dua etti.



Osmaniye

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği üyeleri, 2 bin 268 rakımlı Düldül Dağı'nın zirvesine tırmandı.



Yoğun kar kütlesinin bulunduğu zirveye 4,5 saatlik tırmanışın ardından ulaşan 24 dağcı, Türk bayrağı ve "Osmaniye’den Afrin’e selam olsun” pankartı açarak Mehmetçik için dua etti.

Dernek Başkanı Muhammet Doğan, Zeytin Dalı Harekatı’nı desteklediklerini kaydetti.