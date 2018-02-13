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Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Şanlıurfa'da Türkiye Kamu-Sen tarafından bayrak yürüyüşü düzenlendi

Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla bayrak yürüyüşü yapıldı.

Türkiye Kamu-Sen İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlik öncesi 15 Temmuz Anıtı Parkı'nda bir araya gelen sendika üyeleri ve vatandaşlar, "Birecik uyuma Mehmetçik'e sahip çık" ve "Hepimiz Mehmet'iz, Afrin'e yeteriz" sloganları yer alan dövizler taşıdı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Türk Eğitim-Sen İlçe Başkanı Mehmet Kara, Türk milletinin, ülkesinin bekası tehlikeye düştüğünde bir ve beraber olmayı her zaman başardığını vurguladı.

Konuşmanın ardından katılımcılar, İstiklal Marşını okuyup, askerler için dua etti.

Gruptakiler, daha sonra ellerinde bayraklarla ilçe merkezindeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.


Kaynak: AA
Etiketler; #zeytin dalı harekatı #Türkiye Kamu-Sen #Türk Eğitim-Sen #Birecik #Bayrak Yürüyüşü
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