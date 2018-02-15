Şanlıurfa'da görevli imam hatip ve müezzinler bir araya gelerek, Afrin şehitleri için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti

Şanlıurfa'da görev yapan imam hatip ve müezzinler, Zeytin Dalı Harekatı'na destekte bulunmak için Afrin şehitleri için dua etti.



İl Müftülüğü tarafından Eyyüp Peygamber Camisi'nde düzenlenen programda kentte görevli imam hatip ve müezzinler bir araya geldi.



Afrin şehitleri için selaların okunduğu programda şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın şehit olmadan önce silah arkadaşına verdiği mektup okunduğunda duygulu anlar yaşadı.



Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için kasideler okundu.



İmam hatip ve müezzinlerin Fetih Suresi'ni okunmasının ardından İl Müftüsü İhsan Açık dua ettirdi.