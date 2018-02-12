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Zeytin Dalı Harekatı'na destek konvoyu

Adıyaman'da vatandaşlar, harekata destek amacıyla konvoy düzenledi

Zeytin Dalı Harekatı'na destek konvoyu

Adıyaman'da vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek ve şehitlere saygı konvoyu düzenledi.

Adıyaman'da vatandaşların oluşturduğu "Şehitlere saygı ve Zeytin Dalı Harekatı'na destek" konvoyu, Adıyaman-Gölbaşı karayolu üzerinde bulunan polis kontrol noktası önünde toplandı.

Çok sayıda kişinin araç ve motosikletliyle katıldığı destek konvoyunda vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Sümer Meydanı'nda kadar gelen vatandaşlar edilen dualar ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dağıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #zeytin dalı harekatı #konvoy #afrin #Adıyaman
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