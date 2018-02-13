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Zeytin Dalı Harekatı'na destek konvoyu

Zonguldak'ta vatandaşlar harekata destek amacıyla konvoy oluşturdu

Zeytin Dalı Harekatı'na destek konvoyu

Zonguldak'ta, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla konvoy oluşturuldu.

Fikri Asım Fikir ve Düşünce Derneği Zonguldak Şubesi'nce oluşturulan konvoya katılan üyeler ve vatandaşlar, İl Emniyet Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturan katılımcılar, kent merkezindeki Madenci Anıtı önüne geldi.

Konvoyun geçtiği güzergahta, diğer sürücüler de klakson çalarak gruba destek verdi.

Şube Başkanı Sinan Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, millet olarak dualarının Mehmetçik ile beraber olduğunu söyledi.

Mehmetçiklere destek olmak için bir araya geldiklerini belirten Toprak, "Biz belki sınır ötesinde değiliz ama ruhumuzla, kanımızla, canımızla, bayrağımızla, dinimizle, imanımızla ve duamızla Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu belirtmek için konvoy düzenledik. Allah onların yardımcısı olsun." dedi.

Grup, burada, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.


Kaynak: AA
Etiketler; #zonguldak #destek konvoyu #afrin
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