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Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek

Osmaniye'deki yer fıstığı imalatçıları, TSK'nin yürüttüğü harekata katılan askerlere 40 bin paket yer fıstığı ve kuru üzüm gönderdi

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek

 Osmaniye'de yer fıstığı imalatçıları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere dağıtılmak üzere bölgeye 40 bin pakette 7 ton yer fıstığı ve kuru üzüm gönderdi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Fıstıkçılar Sitesi'nde düzenlenen törende, gönüllerinin Afrin'e yönelik harekata katılan askerlerle olduğunu söyledi.

Kentteki işletmelerin Mehmetçik'e destek olmak için katkı sunduğunu anlatan Coşkun, "İlin Valisi olarak katkı sunan, emeği geçen esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 7 ton yer fıstığı ve kuru üzümü Mehmetçik'e gönderiyoruz. Bütün dualarımız onlarla birlikte, Allah yar ve yardımcıları olsun." diye konuştu.

Daha sonra 40 bin paketteki yaklaşık 7 ton yer fıstığı ve kuru üzümün yüklendiği kamyon Hatay'a uğurlandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yer fıstığı #kuruyemiş #kuru üzüm #osmaniye
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