Mehmetçiklerimizin vatan savunması verdiği Zeytin Dalı Harekâtı'nın adı, Aydın'da ölümsüzleştirildi. Efeler kent merkezindeki bir meydana ve bir bulvara "Zeytin Dalı" ismi verildi.

Suriye'deki terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerlerimizin ve şehitlerimizin anısı Aydın'dan yaşatılacak. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi, kent merkezindeki bir meydana ve bir bulvara "Zeytin Dalı" adını verdi.Büyükşehir meclis toplantısında siyasi parti grupları ve bağımsız üyelerin ortaklaşa imzasıyla bir önerge verildi. Önergede, "Savaşmakta olan kahraman askerlerimizin ve vatan uğruna seve seve canını veren aziz şehitlerimizin anısını bir nebze olsun yaşatabilmek için" ifadeleri yer aldı.Meclis'teki üyelerin oybirliğiyle aldığı kararın ardından, Ali İhsan Paşa Bulvarı'nın batı kısmına "Zeytin Dalı Bulvarı", Mimar Sinan Bulvarı ile kesiştiği meydana da "Zeytin Dalı Meydanı" adı verildi. Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan Mehmetçiklerimizin ve şehitlerimizin anısı artık bu meydan ve bulvarda yaşatılacak.