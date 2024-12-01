Zeytin dalında kurudu, üretici umutlarını yitirdi

Zeytinyağı fiyatları çiftçiyi zorda bıraktı. Geçen yıl 300 lirayı bulan zeytinyağı fiyatları bu yıl 150 liraya kadar düştü. Artan işçilik ve gübre maliyetleri, kuraklık ve dış pazardaki stok fazlası üreticiyi çıkmaza soktu.

Osman Bekar Osman Bekar
Zeytin dalında kurudu, üretici umutlarını yitirdi
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Sofralık zeytin üretiminde söz sahibi illerden biri olan Manisa'da üretici sezonu kârsız geçiriyor. 2023 yılına göre girdi maliyetleri arttı. Ancak zeytinyağı fiyatları düşüşe geçti.

Geçen yılın yarı fiyatına düşen zeytinyağı çiftçisine şimdilik kazandırmadı. Üstelik kuraklıktan dolayı bazı bölgelerde zeytinler küçük kaldı, kiminde yağ oranı düştü.

600-800 lira arasında olan işçilik ücretleri de 2 bin liraya kadar çıktı. İkiye 3'e katlayan maliyetler çiftçiyi kara kara düşündürüyor.  

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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