Zeytin dalında kurudu, üretici umutlarını yitirdi

Sofralık zeytin üretiminde söz sahibi illerden biri olan Manisa'da üretici sezonu kârsız geçiriyor. 2023 yılına göre girdi maliyetleri arttı. Ancak zeytinyağı fiyatları düşüşe geçti.



Geçen yılın yarı fiyatına düşen zeytinyağı çiftçisine şimdilik kazandırmadı. Üstelik kuraklıktan dolayı bazı bölgelerde zeytinler küçük kaldı, kiminde yağ oranı düştü.

600-800 lira arasında olan işçilik ücretleri de 2 bin liraya kadar çıktı. İkiye 3'e katlayan maliyetler çiftçiyi kara kara düşündürüyor.