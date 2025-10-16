Zeytin üreticisi destek bekliyor: 'Verim düşük, masraflar çok, destekler artırılsın'

Hatay’ın sınır ilçelerinden Altınözü ilçesi zeytin üretimde söz sahibi. Yeşil zeytin hasadı sürüyor. 2 ay sonra da siyah ve yağlı zeytin hasadına başlanacak.

Üretici, girdi maliyetleri karşısında ezilmemek için devlet desteğinin artırılmasını istiyor. Ayakta kalmaya güçleri yok.

Altınözü zeytin üretiminde tarihi öneme sahip. Bu anlamda bir de müzesi bulunuyor. Anadolu’daki zeytin ağacının tarihi serüveni görsellerle anlatılıyor.

Üreticinin en büyük sorunlarından biri de diğer ülkelerle rekabet edememeleri. İşçilik, mazot, gübre ve ilaç maliyetleri el yakıyor.

Zeytin yağının bu sene 250-300 lira arasında olması bekleniyor. Üretici artık ürünü hak ettiği değerde satılsın istiyor.

İklim şartları iyi gitmedi, mahsul önceki yıllara göre az. Çiftçi yüzde 90 oranında zarar ettiğini söylüyor.