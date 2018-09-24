Zeytinburnu'nda 4 katlı metal kaplama fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Maltepe Mahallesi Askeri Fırın Çıkmazı'nda bulunan 4 katlı metal kaplama fabrikasının giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Bayrampaşa, Bağcılar, Bakırköy, Fatih ve Şişli ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, içeride mahsur kalan 3 kişi de kurtarıldı.



Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.