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Zeytinburnu'nda otomobil dereye devrildi

Zeytinburnu'nda dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Devrilen otomobilin sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

Zeytinburnu'nda otomobil dereye devrildi

Çırpıcı Yolu üzerinde Erol Çakır yönetimindeki 34 UH 1806 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir korkulukları aşarak, Haznedar Deresi'nin yatağına devrildi. 

Kazayı görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirerek, sürücüyü araçtan çıkardı. 

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de dere yatağından çıkardıkları yaralı sürücüyü, sağlık ekiplerine teslim etti. 

Hastaneye kaldırılan Çakır'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. 

Dere yatağına devrilen otomobilin çıkarılması için çalışma başlatıldı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Zeytinburnu #kaza
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