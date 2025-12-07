Zeytinburnu'nda bir taksici bıçaklanarak öldürüldü: Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Zeytinburnu’nda bir taksici, evinin önünde bıçaklanarak hayatını kaybetti. Saldırgan kaçarken, olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Zeytinburnu’nda bir taksici, iddiaya göre aralarında husumet bulunan kişiler tarafından evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 08.15 sıralarında Telsiz Mahallesi 84/C Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre taksicilik yapan Erhan Çiftçi, işten çıktıktan sonra evine doğru gittiği sırada daha önce aralarında husumet bulunduğu öne sürülen şüphelilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Çiftçi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Çiftçi’nin cenazesi, olay yerindeki çalışmaların ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Erhan Çiftçi'nin taksici arkadaşı Tayfun Sülük, “Burada çalışan efendi bir arkadaştı. Başına nasıl böyle bir şey geldi bilmiyoruz. Artık kim yaptıysa çözülecek. Gece çalışmıştı, evine gitmiş.” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Zeytinburnu taksici
