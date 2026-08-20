Zeytinburnu'nda dev operasyon! İş yerinden 100 ruhsatsız tabanca çıktı

Telsiz Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine baskın düzenleyen güvenlik güçleri, yasa dışı silah ticareti ve uyuşturucu madde bulundurma suçlarına yönelik büyük bir darbe vurdu.

İŞ YERİNDE CEPHANELİK VE UYUŞTURUCU ÇIKTI

İstihbari bilgiler doğrultusunda adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, iş yerinde gizlenmiş halde 100 adet ruhsatsız tabanca, silahlara ait 100 adet şarjör, 895 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Baskın sırasında iş yerinde bulunan 2 şüpheli şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından el konulan silah ve mühimmatlar incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderilirken, şüphelilerin emniyetteki sorgu ve adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.