Zeytinburnu'nda 'ısrarlı takip' dehşeti! 18 suç kayıtlı şüpheli serbest

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, 19 yaşındaki bir genç kadını ısrarlı bir şekilde takip ederek tehdit ettiği iddiasıyla polis tarafından yakalanan şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Edinilen bilgilere göre süreç, 19 yaşındaki Büşra K.'nin yaşadığı korkuyu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurması üzerine başladı.

Genç kadın, Zeytinburnu ilçesine bağlı Seyitnizam Mahallesi'nde bir şahsın kendisini ısrarla takip ettiğini ve tehditlerde bulunduğunu belirtti. Bu paylaşımın ardından emniyet güçleri, mağdurun ihbarı üzerine derhal konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma başlattı.

ŞÜPHELİNİN SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, genç kadının paylaşımları ve ifadeleri doğrultusunda yürüttükleri teknik ve fiziki takip neticesinde şüphelinin kimliğini tespit etti. Şahsın 44 yaşındaki Serdar M. olduğu belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan kimlik sorgulamasında, şüphelinin suç dosyasının bir hayli kabarık olduğu gerçeği ortaya çıktı.

Emniyet kayıtlarındaki incelemede, şüpheli Serdar M.'nin daha önceden tam 18 farklı suça karıştığı anlaşıldı. Bu suç kayıtları arasında "kasten yaralama", "yangın çıkarma" ve "uyuşturucu" gibi tehlikeli ve ciddi suçların bulunduğu tespit edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Kimliği ve suç kayıtları netleştirilen 44 yaşındaki Serdar M., Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki ifade ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Serdar M., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

