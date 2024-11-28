Zeytinburnu'nda yangın paniği

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir tekstil firmasına ait depoda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Zeytinburnu'nda yangın paniği
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İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde sabah saatlerinde yangın paniği yaşandı.

Seyitnizam Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir tekstil firmasının alt katındaki deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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