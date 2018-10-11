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Zeytinciler isyanda!

Bu yıl fındık, üzüm, pamuk gibi zeytin de para etmiyor. Türkiye'nin sofralık zeytin ihtiyacını karşılayan Akhisar, Soma, Bergama ve Bakırçay ovasında ücretinin yüzü gülmüyor. Neden mi? Ulusal Kanal muhabiri Osman Bekar sordu, egeli zeytin üreticileri anlattı....

Zeytinciler isyanda!

Dertliler çünkü zeytin para etmiyor. 

Dalından binbir emek ile toplanan zeytin, cinsine ve tipine göre fiyatlandırılıyor. 1 kilo zeytinin fiyatı 2 ila 4,5 lira arasında değişiyor.

Akhisar, Soma, Bergama ve Bakırçay ovasında zeytin üreticileri dertli.... 

Üretici yurt dışından zeytinyağı ithal edilmesine de isyan ediyor. 

Sadece üretici değil tarlada günlük yevmiye ile çalışan işçiler de isyanda.

Zeytin üreticisi Abdullah Saka, devletten destek istiyor. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #akhisar #soma #bergama
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