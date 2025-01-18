Zeytinyağı fiyatları, üreticiyi zarar uğrattı

Maliyetlerin iki katına çıktığı ortamda zeytin üreticisi sezonu zararla kapattı. Ulusal Kanal'a konuşan Manisa'nın Soma ilçesindeki sektör temsilcileri, "bu fiyatla Türkiye zeytinciliği kalkınamaz" diyor.

Lale Delidağ Lale Delidağ
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Zeytinyağı fiyatları, üreticiyi zarar uğrattı. Sezon başında 240 lira olan fiyatlar şimdi 140-150'ya kadar düştü. Maliyetlerin iki katına çıktığı ortamda zeytin üreticisi sezonu zararla kapattı. Ulusal Kanal'a konuşan Manisa'nın Soma ilçesindeki sektör temsilcileri, "bu fiyatla Türkiye zeytinciliği kalkınamaz" diyor. Zeytin toplama ve yağ çıkarma dönemi bitmek üzere. Devam eden bölgeler de var. Ancak zeytinci için rekolte güzel olsa da fiyat güz güldürmedi.

"Zeytin üretimi büyük emek istiyor. Giderlerin altından kalkmak ise mümkün değil."

Sezon başında 240 lira olan fiyatlar şimdi 140 kadar düştü. Manisa Soma'da yağ üretimi yapan Şerif Ali Uysal, çiftçinin zarar ettiğini söyledi. Sektör temsilcileri, çiftçinin zeytinyağını maliyetin altına sattığını anlattı. Üretici, "fiyat takip eden değil fiyatı belirleyen olmak istiyoruz" diyor. Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Çağatay Özcan Kokulu, bu fiyatlarla zeytinciliğin yol alamayacağını belirtiyor. 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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