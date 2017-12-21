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Zeytinyağı sabununun nasıl yapıldığını biliyor musunuz?

Zeytinyağı sabununun nasıl yapıldığını biliyor musunuz? Bilmeyenler için Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde, üretici pazarında doğal sabun yapımı atölyesi kuruldu.

Zeytinyağı sabununun nasıl yapıldığını biliyor musunuz?

Bodrum Tohum Derneği, doğal sabun kullanımını yaygınlaştırmak için üretici pazarına sabun yapım atölyesi açtı.

Muğla’daki pazarda tamamen doğal yöntemlerle üretilen ürünlerin satılıyor. O ürünlere şimdi de doğal sabun eklendi.

Bade Sarısayın ve Emre Can Sarısayan saf zeytinyağı ile sabun yapımını anlattı.

Sarısayın, doğal sabunun doğaya ve insanlara faydasını anlattı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #muğla
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