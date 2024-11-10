Zeytinyağı üreticisi zor durumda: “Devlet desteği şart”

Manisa Soma ve Avdan bölgesinde üretilen zeytinler tadı ve doğallığıyla ün kazandı. Ancak hasat döneminde üreticisinin yüzü gülmedi. Girdi maliyetlerindeki artış kar değil zarar ettirdi.

Susuzluk zeytinlerdeki yağ oranını ve rekolteyi düşürdü. Bu durum fiyatlara olumsuz yansıdı.

Zeytincilik ve zeytinyağı üreticisi Şerif Ali Uysal, maliyetlerin altında ezildiklerini ve zeytinyağını geçen yıla göre daha düşük bir fiyata satmak zorunda kaldıklarını söyledi. “Geçen yıl 300 liraya satıyorduk, bu yıl 200 liraya düştü” diyen Uysal, devlet desteği ve teşvik primlerinin artırılmasını talep etti.

Üreticiler, borçlarını ödeyebilmek ve üretime devam edebilmek için primlerin 1 liradan 2 liraya çıkarılmasını bekliyor.