Zeytinyağı ve balda dev tağşiş vurgunu! Bakanlık 21 ürünü tek tek açıkladı

ET ÜRÜNLERİNDE KANATLI ETİ OYUNU

Bursa ve İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde denetimlerini yoğunlaştıran ekipler, gıda sektöründeki şoke eden hileleri ortaya çıkardı:

Restoran ve pide salonlarında "dana/kuzu eti" ibaresiyle satılan lahmacun, köfte ve kebap harçlarında kanatlı eti tespit edildi. Tüketicilerin güvenerek tercih ettiği et ürünlerinde yapılan bu hile büyük tepki topladı.