Zihinsel engelli genç ve annesine sopalı saldırı: 2 kişi serbest bırakıldı

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde zihinsel engelli bir genç ile annesinin sopayla darbedildiği olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre olay, Cebeci Mahallesi’nde meydana geldi. Zihinsel engelli Kadir G. ile annesi, henüz bilinmeyen nedenle iki şüphelinin saldırısına uğradı. Şüpheliler, anne ile oğulu sokak ortasında sopayla darbetti.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, iki zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.