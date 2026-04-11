Zihinsel engelli genç ve annesine sopalı saldırı: 2 kişi serbest bırakıldı

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde zihinsel engelli genç ile annesi, iki şüpheli tarafından sokakta sopayla darbedildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Zihinsel engelli genç ve annesine sopalı saldırı: 2 kişi serbest bırakıldı
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde zihinsel engelli bir genç ile annesinin sopayla darbedildiği olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre olay, Cebeci Mahallesi’nde meydana geldi. Zihinsel engelli Kadir G. ile annesi, henüz bilinmeyen nedenle iki şüphelinin saldırısına uğradı. Şüpheliler, anne ile oğulu sokak ortasında sopayla darbetti.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, iki zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

zihinsel engelli saldırı sultangazi
