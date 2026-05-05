Zile'de Roma hazinesi: "Çingene Kızı"na rakip mozaikler gün yüzünde!

Tokat’ın Zile ilçesinde, bir bağ evinin bahçesindeki kaçak kazıyla ortaya çıkarılan Roma Dönemi'ne ait figürlü mozaikler için arkeolojik kurtarma kazıları yapılıyor. Roma İmparatoru Jül Sezar'ın dünyaca ünlü ‘Veni, vidi, vici’ (Geldim, gördüm, yendim) sözünü söylediği topraklarda bulunan ve üzerinde Antik Yunanca ‘ΤΡΥΦΗ’ (Tryphe) yazan mozaikler, işçilik özellikleriyle Zeugma’daki ‘Çingene Kızı’ mozaiğine benzerliğiyle dikkat çekiyor.

MİLATTHAN SONRA 2. YÜZYILIN İZLERİNİ TAŞIYOR

Tokat Arkeoloji Müzesi uzmanları tarafından yürütülen çalışmalarda gün yüzüne çıkarılan eserlerin, milattan sonra 2’nci yüzyıla ait sosyal bir yapının zeminini süslediği belirlendi. Buluntuları yerinde inceleyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Dr. Öğretim Üyesi Alper Yılmaz, mozaiklerin Roma Dönemi sosyal yapılarının önemli bir örneği olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Mozaiklerin stil özelliklerine baktığımızda milattan sonra 2’nci yüzyılın özelliklerini taşıdığı görülmektedir. Bu mozaik repertuarı Anadolu arkeolojisi içerisinde çok önemli bir yere sahiptir. Özellikle geometrik motifler ve figüratif betimler, Zeugma Mozaik Müzesi’ndeki Çingene Kızı mozaiği ile karşılaştırma açısından büyük benzerlik göstermektedir."

HEM BOLLUĞU HEM DE LÜKSÜ SİMGELİYOR

Mozaiklerde 'Opus vermiculatum' ve 'Opus tessellatum' tekniklerinin bir arada kullanıldığını ifade eden Yılmaz, çok renkli bir kompozisyonun oluşturulduğunu vurguladı. Yazıtta geçen "Tryphe" ifadesinin bir personifikasyon (kişileştirme) olduğunu belirten Yılmaz, "Bu figür bereketi, bolluğu ve lüksü simgelemektedir. Yapıyla beraber değerlendirildiğinde, bu lüks hayatın mozaiklere de yansıdığı ve burada bir propaganda yapıldığı görülmektedir" dedi.

TOKAT TURİZMİNE BÜYÜK KATMA DEĞER

Tokat'ın Roma Dönemi’ndeki gücünü Sebastapolis ve Komana antik kentlerinden sonra bu yeni buluntularla bir kez daha kanıtladığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Alper Yılmaz, mozaiklerin turizme kazandırılmasının bölge ekonomisi ve tarih turizmi için hayati önem taşıdığını ifade etti. Uzmanlar, Anadolu Mozaik Repertuarı için eşsiz veriler sunan bu eserlerin korunarak gezilebilir hale getirilmesi gerektiğini vurguluyor.