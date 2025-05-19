Zincir marketin 3 şubesi mühürlendi: Tarihi geçmiş ürün skandalı

Çorum'da zabıta ekipleri tarafından zincir marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde, A101'e ait üç şubede son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi. Aynı ihlalin ikinci kez yaşanması üzerine marketlere 1 günlük kapatma cezası verildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Zincir marketin 3 şubesi mühürlendi: Tarihi geçmiş ürün skandalı
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Çorum Belediyesi zabıta ekipleri, il genelinde halk sağlığını tehdit eden durumların önüne geçmek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Son kontrollerde, daha önce de benzer şekilde uyarılan bir zincir marketin reyonlarında tekrar son kullanma tarihi geçmiş ürünlere rastlandı.

Denetimler kapsamında A101’in üç ayrı şubesinde mevzuata aykırı şekilde tarihi geçmiş ürünlerin rafta bulunduğu belirlendi. Aynı ihlalin bir yıl içerisinde ikinci kez gerçekleştiği tespit edilince, ilgili şubelere 1 gün süreyle kapatma cezası uygulandı.

Çorum Belediyesi tarafından market girişlerine, “Bu market, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığından dolayı Çorum Belediyesi tarafından 1 gün süreyle kapatılmıştır” yazılı afişler asıldı.

Söz konusu denetimlerin, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla kent genelinde aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

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